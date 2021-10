Stuttgart (ots) -Das landespolitische Magazin "Zur Sache Baden-Württemberg!" live am 7. Oktober 2021 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen Baden-Württemberg / Moderation: Alexandra GondorfSprit, Strom, Gas: Obwohl die kalte Jahreszeit noch nicht begonnen hat, reißen die hohen Energiekosten zurzeit ein großes Loch in den Geldbeutel. Energie ist knapp und deshalb teuer, aber auch der Staat kassiert kräftig ab. Gut die Hälfte des Strompreises entfällt allein auf Verbrauchsteuern und die CO2-Abgabe und EEG-Umlage zum Ausbau nachhaltiger Energien. Da das Land mit dem Klimaschutz ernst macht, fürchten viele einen weiteren Anstieg der Energiekosten. Viele fragen sich, wie sie das bezahlen sollen. Werden Strom, Gas und Treibstoff bald zum Luxusgut? Diese und andere Fragen stellt "Zur Sache Baden-Württemberg!" Marc Ringel. Der Experte für Energiewirtschaft von der Hochschule Nürtingen-Geislingen ist zu Gast in der Live-Sendung am Donnerstag, 7. Oktober 2021, im SWR Fernsehen Baden-Württemberg um 20:15 Uhr. Nach Ausstrahlung steht die Sendung ein Jahr lang in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/zur-sache-baden-wuerttemberg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8zNDk4MjA2/), außerdem online beim SWR (https://www.swrfernsehen.de/zur-sache-bw/index.html).Vor Ort - bei Verbraucherinnen und VerbrauchernWer von Hartz IV lebt, leidet stärker als andere unter den hohen Energiekosten. Alexandra Geissler aus Waiblingen zum Beispiel. Sie versucht alles, um die Stromrechnung zu drücken. Hilfe bekommt sie von Expert:innen der Caritas, die ihr zeigen, wo sie Energie sparen kann. An einer Tankstelle in Stuttgart unterhält sich Reporterin Alix Koch mit Autofahrer:innen über die steigenden Kraftstoffpreise.Streit um Tempo 30 innerortsSie wollen die Verkehrswende: Sieben Städte aus ganz Deutschland, darunter auch Freiburg, setzen sich gemeinsam für ein Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde innerorts ein. Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) verspricht sich davon mehr Sicherheit, mehr Lebensqualität und weniger Lärm. Kritiker:innen werfen der Stadt Freiburg vor, sie wolle Politik gegen das Auto machen und die Autofahrer:innen gängeln. "Zur Sache Baden-Württemberg!" fährt mit Befürworter:innen und Gegner:innen von Tempo 30 innerorts mit.Dorf sucht Ärzt:innenLange hatte sich Schwanaus Bürgermeister Wolfgang Brucker (CDU) verzweifelt um eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für eine der wenigen Hausarztpraxen der Gemeinde in der Ortenau bemüht - ohne Erfolg. Jetzt müssen sich die verbliebenen Ärzte im Ort um immer mehr Patient:innen kümmern. So wie Schwanau geht es vielen Gemeinden im Land. Für Medizin-Studierende ist das Landarztleben nicht mehr attraktiv. Statt das Risiko einer eigenen Praxis zu schultern, wollen sie sich ihre Arbeitszeit lieber freier einteilen und im Angestelltenverhältnis arbeiten. Doch das ist auf dem Land oft nicht möglich. Was wird aus der Praxis im Dorf - und aus den Patient:innen ohne ärztliche Versorgung?Ende der Sondierungen - was kommt nach dem Kuschelkurs?Im politischen Berlin wirkte es streckenweise wie beim Speed-Dating: Die regierungswilligen Parteien trafen aufeinander, große Harmonie lag in der Luft. Kaum ein böses Wort ging den Verhandlungsführer:innen vor der Hauptstadtpresse über die Lippen. Ist das ein Vorgeschmack auf die nun anstehenden Koalitionsverhandlungen? Oder werden nach der Kennenlernphase nun doch harte Bandagen ausgepackt? Denn für die Parteien steht viel auf dem Spiel: Wer bei Kernthemen wie Steuern oder Klima zu stark vom Wahlprogramm abweicht, schadet möglicherweise der eigenen Glaubwürdigkeit. Gast im Studio ist Uwe Wagschal, Politikwissenschaftler an der Universität Freiburg."Zur Sache Baden-Württemberg!"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg!" berichtet über politische Themen: hintergründig, kontrovers und nah an den Menschen in Baden-Württemberg. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme und Studiointerviews lassen politische Zusammenhänge verständlich werden. In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag Menschen aus Baden-Württemberg via Webcam von zu Hause aus live mit.ARD Mediathek: Sendung und einzelne Beiträge sind nach der Ausstrahlung von 7. Oktober 2021 bis 7. Oktober 2022 unter www.ARDmediathek.de (http://www.ardmediathek.de/) verfügbar, außerdem unter www.SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg (http://www.swr.de/zur-sache-baden-wuerttemberg).