Vaduz (ots) -Liechtenstein und Österreich arbeiten im Bereich Kultur seit vielen Jahren eng und erfolgreich zusammen. Am Mittwoch, 6. Oktober 2021 fand in Vaduz der Kulturpolitische Dialog zwischen Österreich und Liechtenstein statt.Die kulturelle Zusammenarbeit wurde im Jahre 2015 durch die Unterzeichnung einer Absichtserklärung der Kulturminister bekräftigt, die eine verstärkte Zusammenarbeit in unterschiedlichen Kulturbereichen vorsieht. Seit 2020 gibt es zusätzlich ein Memorandum of Understanding über die Zusammenarbeit in der Auslandkulturpolitik mit dem österreichischen Aussenministerium.Auf dieser Grundlage findet ein regelmässiger Austausch in kulturpolitischen Fragen auf Minister- und Verwaltungsebene statt, welcher in diesem Jahr in Liechtenstein erfolgte. Regierungsrat Manuel Frick hiess die österreichischen Vertreter, Botschafterin Teresa Indjein, Leiterin der Sektion für Internationale Kulturangelegenheiten im österreichischen Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten und Peter Mikl, Leiter der Abteilung für Grundsatzfragen, Kulturabkommen, Koordination und Budget, in Liechtenstein willkommen. Er dankte Österreich für die Einladung Liechtensteins zur Teilnahme an diversen österreichischen Kulturveranstaltungen und sprach eine Einladung an Österreich zur Entsendeng eines österreichischen Kulturschaffenden in das neue Künstleratelier im Turmhaus in Balzers aus. Zudem wurden bereits bestehende als auch mögliche zukünftige gemeinsamer Kulturprojekte besprochen. Weiter tauschten sich die Vertreter beider Länder über aktuelle Kulturthemen aus. Abschluss der Tagung bildete ein Rundgang durch die Vaduzer Kulturmeile mit Besuch der Landesbibliothek, des Landesmuseums inklusive Schatzkammer und Postmuseum, des Kunstraums Engländerbau und des Kunstmuseums.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturPatrik Birrer, Leiter Amt für KulturT +423 236 62 82Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100878862