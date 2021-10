Noch im Oktober will GitLab seinen Börsengang an der Nasdaq über die Bühne bringen. Dazu hat der DevOps-Plattform-Anbieter nun die Preisspanne festgelegt. Das IPO könnte über eine halbe Milliarde Dollar schwer werden und würde die Bewertung des Unternehmens seit der letzten Finanzierungsrunde mehr als verdreifachen.Die insgesamt bis zu 10,4 Millionen Aktien sollen zwischen 55 und 60 Dollar pro Stück platziert werden. Damit käme GitLab in der Spitze auf einen Unternehmenswert von 8,2 Milliarden Dollar. ...

