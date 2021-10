Prognose runter, Aktie fast halbiert. Ein drohender operativer Verlust im Gesamtjahr hat die Aktien von Compleo Charging Solutions am Dienstag nach unten gerissen. Auch am Mittwoch steht das Papier unter Druck und markiert mit 62,60 Euro Prozent das tiefste Niveau seit dem Hoch bei 117 Euro im August 2021.Der Umsatz werde im Geschäftsjahr 2021 wohl nur zwischen 56 und 61 Millionen Euro und nicht wie bisher avisiert zwischen 68 und 78 Millionen Euro liegen, hieß es vom Compleo. Wie zuletzt in vielen ...

