Da staunten die Investoren nicht schlecht. Die Aktie des US-Unternehmens Intuitive Surgical notierte gestern zeitweise über 65 Prozent im Minus. Die Anleger sollten sich jedoch keine Sorgen machen. Der Titel hat sich nur optisch verbilligt und wurde im Verhältnis 1:3 gesplittet.Intuitive Surgical ist eines der aussichtsreichsten Unternehmen weltweit im Bereich von robotergestützten Operationen. Also einem der wichtigsten Zukunftsmärkte in der Medizintechnik. Kein Wunder, dass die US-Amerikaner in ...

