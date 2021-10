Der Goldpreis kann sich nach wie vor nicht entscheiden, in welche Richtung es gehen soll. Übergeordnet gibt es zwar die beiden wichtigen Marken - 1.840 Dollar auf der Oberseite und 1.680 Dollar auf der Unterseite. Doch aktuell neutralisieren sich Bullen und Bären ziemlich genau in der Mitte. Die Minen standen in den vergangenen Wochen noch unter Druck, konnten sich aber zuletzt stabilisieren.Ein Blick auf Barrick Gold zeigt das Dilemma: Die Aktie notiert heute unter dem Niveau aus dem Juni 2016. ...

