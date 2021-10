Am Aktienmarkt ist die Stimmung für den MDAX aktuell etwas getrübt. Das Kursbarometer rutscht um 1,98 Prozent ab. Im MDAX ist rot gegenwärtig die dominierendere Farbe. Der MDAX verlor leicht um 1,98 Prozent an Wert. Der Auswahlindex wird inzwischen mit 33.351 Punkten bewertet. Die Top-Werte im MDAX An der Spitze des Index befinden sich zur Stunde die Wertpapiere von CompuGroup Medical: /compugroup_medical-aktie, der Commerzbank: /commerzbank-aktie und Knorr-Bremse: /knorr-bremse-aktie.

Den vollständigen Artikel lesen ...