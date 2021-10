Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der deutsche Leitindex DAX wurde am 20. September um zehn Mitgliedswerte aufgestockt, so die Experten von DWS.Aus dem DAX 30 sei der DAX 40 geworden. Alle Neuzugänge, der Indexlogik der Deutschen Börse folgend, seien aus dem MDAX für mittelgroße Werte in den Leitindex DAX aufgestiegen. Folglich sei der MDAX dadurch von 60 auf 50 Titel reduziert worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...