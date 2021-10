DJ BMW beteiligt sich an US-Lithium-Spezialist

FRANFURT (Dow Jones)--Angesichts der steigenden Nachfrage nach Elektroautos investiert BMW in das Lithium-Start-Up Lilac Solutions. Das US-Unternehmen habe eine Technologie entwickelt und patentieren lassen, die mittels eines Ionentauschers den Abbau von Lithium aus der Sole von Salzwasserablagerungen hinsichtlich Effizienz, Kosten und Nachhaltigkeit deutlich verbessern soll, teilte der Münchener Premiumautokonzern mit.

"Durch die Investition in Lilac Solutions fördern wir den Technologiefortschritt im Bereich des Lithiumabbaus", so Wolfgang Obermaier, Leiter Indirekte Güter und Leistungen, Rohstoffe, Produktionspartner der BMW Group. Lihtium ist ein wichtiger Bestandteil der Batterien in Elektrowagen. BMW hat sich über den Venture-Capital-Fonds BMW i Ventures an Lilac beteiligt.

Neben BMW haben unter anderem auch SK Materials oder die zum Sumitomo gehörende Presidio Ventures an der Finanzierungsrunde teilgenommen, wie das US-Unternehmen separat mitteilte.

