Vonovia muss regelmäßig einiges an Kritik einstecken. Doch in Sachen ESG und Nachhaltigkeit befindet sich das größte deutsche Wohnungsunternehmen, dessen Aktie BÖRSE ONLINE als Kauf einstuft, zumindest den offiziellen Bekundungen zufolge auf einem guten Weg. In diesem Betrag erklären wir, warum das so ist. Von Jürgen Büttner

Den vollständigen Artikel lesen ...