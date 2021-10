EQS Group-Ad-hoc: Swiss Steel Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Swiss Steel Group-Aktionäre stimmen Ernennung neuer Verwaltungsratsmitglieder zu



06.10.2021 / 17:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Luzern, 6. Oktober 2021 - Swiss Steel Holding AG, ein weltweit führendes Unternehmen im Speziallangstahl, gibt bekannt, dass die Aktionäre an der heutigen ausserordentlichen Generalsammlung der Ernennung aller vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen neuen Verwaltungsratsmitglieder zugestimmt haben. Des Weiteren nahmen sie die Änderung der Statuten zur Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder auf 5 bis 10 (von bisher 5 bis 9) an. Die Aktionäre liessen ihre Stimmrechte gemäss COVID-19-Verordnung 3 durch den unabhängigen Bevollmächtigten vertreten. VR-Präsident Jens Alder: 'Ich danke den Aktionärinnen und Aktionären für die Annahme unseres Vorschlags zur Ernennung der drei neuen VR-Mitglieder. Mit Ralf Göttel, Mario Rossi und Emese Weissenbacher haben wir Persönlichkeiten mit ausgewiesenen Kompetenzen in den Bereichen internationale Führung in einem industriellen Umfeld, Automobilzulieferung, Prozessoptimierung, Effizienzsteigerung, strategische Neuausrichtung sowie Finanzen und Rechnungswesen hinzugewonnen. Im neu aufgestellten Verwaltungsrat sind alle fachlichen Fähigkeiten und die Kenntnisse der für Swiss Steel Group relevanten Märkte und Kulturen abgedeckt, um weiterhin gemeinsam mit der Konzernleitung an der erfolgreichen Transformation des Unternehmens für eine nachhaltige Zukunft zu arbeiten.' Für weitere Informationen:



Dr. Andrea Geile, a.geile@swisssteelgroup.com, Tel +41 (0)41 581 4121



Daniel Geiger, d.geiger@swisssteelgroup.com, Tel +41 (0)41 581 4160





https://swisssteel-group.com/investor-relations/generalversammlung/ausserordentliche-generalversammlung-10-2021





Medienmitteilung (PDF) Über Swiss Steel Group Die Swiss Steel Group ist heute einer der führenden Anbieter individueller Lösungen im Bereich Spezialstahl-Langprodukte weltweit. Sowohl bei Werkzeugstahl als auch bei rostfreiem Langstahl zählt der Konzern zu den führenden Herstellern im globalen Markt und gehört zu den beiden grössten Unternehmen in Europa für legierten und hochlegierten Edelbaustahl. Mit nahezu 10'000 Mitarbeitenden und eigenen Produktions- und Distributionsgesellschaften in über 30 Ländern auf fünf Kontinenten gewährleistet das Unternehmen die globale Betreuung und Versorgung seiner Kunden und bietet ihnen weltweit ein komplettes Portfolio aus Produktion und Sales & Services. Sie profitieren von der technologischen Expertise des Unternehmens, der weltweit konstant hohen Produktqualität sowie der detaillierten Kenntnis lokaler Märkte.

