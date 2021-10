DJ PTA-Adhoc: Dr. Hönle AG: Hönle passt Ausblick für abgelaufenes Geschäftsjahr an und gibt Ausblick für neues Geschäftsjahr

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Gilching (pta028/06.10.2021/17:20) - Der Umzug der Dr. Hönle AG in das neue Firmengebäude führte dazu, dass im vierten Quartal weniger produziert und ausgeliefert wurde als geplant. Zudem führten lange Lieferzeiten bei Elektronikkomponenten, bei mechanischen Bauteilen und stellenweise auch bei Rohstoffen bei der Hönle Gruppe zu Engpässen auf der Beschaffungsseite. Dies trug maßgeblich zu Lieferterminverschiebungen vom abgelaufenen Geschäftsjahr in das neue Geschäftsjahr bei. Der Vorstand geht daher davon aus, dass das Betriebsergebnis im Geschäftsjahr 2020/2021 nahezu auf Vorjahresniveau liegen wird. Ursprünglich war der Vorstand von einer deutlichen Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr ausgegangen.

Zudem belasteten Sondereffekte das Ergebnis im Geschäftsjahr 2020/2021. Diese stehen maßgeblich im Zusammenhang mit dem Umzug der Dr. Hönle AG.

Der Auftragsbestand der Hönle Gruppe liegt aktuell etwa 85 % über dem Vorjahresniveau und stellt eine ausgezeichnete Ausgangsbasis für das neue Geschäftsjahr dar.

Ausblick Der Vorstand sieht aufgrund der bestehenden Fördermöglichkeiten gute Wachstumschancen für die Hönle Gruppe durch die Ausstattung mit Luftreinigern von Schulen und Kitas als auch in vielfältigen weiteren Einsatzbereichen in kommunalen und gewerblichen Einrichtungen. Daher wird im Geschäftsjahr 2021/2022 eine sehr gute Umsatzentwicklung mit Geräten und UV-Strahlern für die Entkeimung von Raumluft erwartet. Der Vorstand geht von einem zusätzlichen Jahresumsatzvolumen von 15 bis 40 Millionen Euro mit UV-Luftentkeimungsgeräten aus.

Zudem sieht der Vorstand eine gute Entwicklung des Geschäfts mit Trocknungssystemen für den Druckmaschinenmarkt, was auch durch den hohen Auftragsbestand untermauert wird. Steigende Umsätze mit Strahlern und Komponenten für Entkeimungssysteme werden zu einer sehr guten Geschäftsentwicklung bei der uv-technik Speziallampen GmbH im nächsten Jahr beitragen. Auch im Segment Klebstoffe wird im neuen Geschäftsjahr wieder eine starke Geschäftsentwicklung erwartet. Dazu werden die laufenden Kundenprojekte sowie die vergrößerte Kundenbasis beitragen. Um das geplante Wachstum darstellen zu können, werden sowohl die Entwicklungs- als auch die Vertriebskapazitäten im Segment Klebstoffe nochmals erhöht.

Aufgrund des außerordentlich hohen Auftragsbestands und der guten Geschäftsaussichten in allen drei Segmenten der Hönle Gruppe erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2021/2022 eine signifikante Umsatz- und Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr.

Die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020/2021 werden am 01.12.2021 veröffentlicht.

Über Hönle Die Dr. Hönle AG ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen mit Sitz in Gilching. Die Hönle Gruppe entwickelt mit ihren über 600 Mitarbeitern innovative Lösungen für unterschiedlichste industrielle Fertigungsprozesse. Ein Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist die Entwicklung und der Vertrieb industrieller Klebstoffe und Vergussmassen. Ferner werden Geräte für die Farb- und Lacktrocknung, die Kleb- und Kunststoffhärtung sowie für die Luft-, Wasser- und Oberflächenentkeimung sowie die Sonnenlichtsimulation hergestellt. Darüber hinaus produziert die Unternehmensgruppe UV-Strahler unter anderem für Entkeimungs- und Trocknungsprozesse und stellt Rohre und Halbfabrikate aus Quarzglas her, welche in unterschiedlichen Industriezweigen zum Einsatz kommen. Die Hönle Gruppe beliefert weltweit Technologie- und Weltmarktführer und ist in über 20 Ländern mit eigenen Gesellschaften oder Partnerunternehmen vertreten.

Aussender: Dr. Hönle AG Adresse: Nicolaus-Otto-Str. 2, 82205 Gilching Land: Deutschland Ansprechpartner: Peter Weinert Tel.: +49 8105 2083 173 E-Mail: peter.weinert@hoenle.de Website: www.hoenle.de

ISIN(s): DE0005157101 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

