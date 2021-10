Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit klaren Verlusten aber merklich über dem Tagestief geschlossen. Der heimische Leitindex ATX fiel um 1,66 Prozent auf 3.687,50 Punkte, nachdem er im Verlauf bis zu drei Prozent eingebüßt hatte. Am Vortag hatte er noch um 2,2 Prozent zugelegt.Am Berichtstag drückte eine schwache europäische Anlegerstimmung auch den heimischen Aktienmarkt in die Verlustzone. Die weiter ...

