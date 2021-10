Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Bawag -8,01% auf 53,4, davor 5 Tage im Plus (9,74% Zuwachs von 52,9 auf 58,05), DO&CO -0,14% auf 73,9, davor 4 Tage im Plus (7,87% Zuwachs von 68,6 auf 74), OMV -1,92% auf 53,26, davor 4 Tage im Plus (6,76% Zuwachs von 50,86 auf 54,3), Silber Philharmoniker 1/1 -0,64% auf 26,24, davor 3 Tage im Plus (3,77% Zuwachs von 25,45 auf 26,41), Verbund -3,52% auf 90,4, davor 3 Tage im Plus (6,84% Zuwachs von 87,7 auf 93,7), Telekom Austria -1,85% auf 7,42, davor 3 Tage im Plus (1,34% Zuwachs von 7,46 auf 7,56), SBO-3,25% auf 35,75, davor 3 Tage im Plus (5,87% Zuwachs von 34,9 auf 36,95). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Immofinanz 19,94 (MA100: 19,97, xD, davor 324 Tage über dem MA100), Amag 37 (MA100: 37,02, xD, davor 323 Tage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...