Von Mike Colias

NEW YORK (Dow Jones)--General Motors (GM) will bis 2030 den Umsatz mehr als verdoppeln und setzt dabei auf den Ausbau der Modellpalette von Elektroautos. Der US-Autokonzern nahm bei der Präsentation der neuen Ziele auch Tesla direkt ins Visier: GM will Spitzenreiter bei den E-Autoverkäufen in den USA werden. Einen konkreten Zeitplan für die Erreichung dieses Ziels nannte der Konzern allerdings nicht.

Mit dem Umsatz soll auch die Profitabilität über die zuletzt erreichten 7,9 Prozent operative Marge steigen. Mit neuen Automodellen und Services könnte die Rendite erhöht werden, teilte der Konzern am Forschungszentrum bei Detroit Investoren und Analysten mit.

Die Bekanntgabe solch langfristiger finanzieller Ziele ist ein ungewöhnlicher Schritt für den Automobilkonzern und unterstreicht das Bestreben, die Investoren davon zu überzeugen, das Unternehmen eher als technologieorientiertes Unternehmen denn als Hersteller zu bewerten.

GM teilte am Mittwoch auch mit, ein elektrisches Chevrolet-Crossover für circa 30.000 Dollar auf den Markt zu bringen. Angaben zum Zeitplan machte der Konzern nicht.

Vergangenes Jahr setzte GM weltweit 122,5 Milliarden US-Dollar um.

