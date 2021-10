The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.10.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.10.2021



ISIN Name

CA5652971089 MAPLE LEAF GREEN WORLD

DK0061134780 GREEN IMPACT VENT. DK-,05

FR0004076891 GROUPE FLO INH.EO 0,05

FR0013399474 GENKYOTEX S.A. EO 1,-

US31816Q1013 FIREEYE INC. DL-,0001

US76169B1026 REXNORD CORP. DL-,01

MANDIANT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de