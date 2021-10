Begonnen hat es mit einem Schuh und Sohlen aus Gartenschläuchen und führte zu einem fulminanten Börsengang. Aktuell kämpft das schweizer Unternehmen On Running jedoch mit Problemen. Kritik an den Schuhen und Fabrikschließungen in Vietnam belasten. Der Aktienkurs befindet sich seit Wochen in einer Abwärtsbewegung. Von Luca Bißmaier

