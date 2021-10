Die Technologie verändert den mehrheitlich von Frauen geführten Einzelhandel

Alerzo, eines der am schnellsten wachsenden B2B-Startups in Nigeria, gab heute bekannt, dass das jährliche Transaktionsvolumen im September mehr als 155 Millionen US-Dollar betrug und sich damit seit Anfang 2021 mehr als verfünffacht hat.

Seit dem Serie-A-Fundraising des Unternehmens in diesem Sommer hat sich der Umsatz des B2B-Marktplatzes von Alerzo mehr als verdoppelt und ein Zahlungssystem aufgebaut, das inzwischen mehr als 400.000 Transaktionen pro Monat verarbeitet.

Adewale Opaleye "Ade") gründete Alerzo im Jahr 2019 in Ibadan, der drittgrößten Stadt Nigerias. Das Unternehmen bietet mehr als 150.000 informellen Einzelhandelsgeschäften von denen mehr als 90 von Frauen betrieben werden eine kostenlose Lieferung am selben Tag, bargeldlose Zahlungen und ein Portfolio anderer digitaler Dienstleistungen, die die Rentabilität der Geschäfte steigern und gleichzeitig das Leben der Inhaber vereinfachen.

"Ich habe Alerzo gegründet, um meiner Mutter zu helfen, einer alleinerziehenden Mutter, die zwei informelle Einzelhandelsgeschäfte betrieb, um mich und meine drei Geschwister zu unterstützen. Vor Alerzo musste sie ihren Laden schließen und stundenlang unterwegs sein, um Waren einzukaufen, um im Geschäft zu bleiben", so Opaleye, die Physik in Nigeria und Informatik in China studiert hat. "Frauen sind oft Opfer von Diebstählen, weil die Straßenjungen wissen, dass die Betreiber von Einzelhandelsgeschäften oft Bargeld bei sich haben. Ich wollte das, was ich in China gelernt habe, anwenden, um das Leben der arbeitenden Mütter in Nigeria zu verbessern".

In diesem Sommer hat Alerzo Shago Payments übernommen, um seine Transformation von einem B2B-Marktplatz zu einer All-in-One-Technologieplattform voranzutreiben. Shago, gegründet von Sabastine Enechi, einem Veteranen der Zahlungsindustrie, beschleunigt Alerzos Vorstoß in digitale Produkte und Finanzdienstleistungen. Mit der Integration von Shago in AlerzoPay, der Zahlungssparte des Unternehmens, bietet Alerzo informellen Einzelhandelsgeschäften nun ein Portfolio neuer digitaler Dienstleistungen wie das Aufladen von Mobilfunkguthaben, Rechnungszahlungen und Peer-to-Peer-Überweisungen.

Santie Botha, Vorsitzender der Capitec Bank (Südafrika), ist vor kurzem als leitendes unabhängiges Verwaltungsratsmitglied in den Verwaltungsrat von Alerzo eingetreten. "Ich bin in den Verwaltungsrat von Alerzo eingetreten, weil mich Ades Lebensgeschichte inspiriert hat und ich das Engagement von Alerzo teile, arbeitende Frauen in Afrika zu stärken", erklärte Botha.

Iyinoluwa Aboyeji, Mitbegründer von Flutterwave und Andela und Mitglied des Beirats von Alerzo, sagte: "Die meisten Unternehmen sprechen großspurig von finanzieller und wirtschaftlicher Integration, konzentrieren sich dann aber auf gewerblich versierte Megastädte wie Lagos oder Nairobi. Der Fokus von Alerzo auf ausgegrenzte, aber wirtschaftlich lebensfähige Handelsgemeinschaften in kleineren Städten wie Ibadan ist beispielhaft und visionär. Ich bin begeistert von ihrem Fokus auf Communities, die wirklich ausgeschlossen sind."

Neben Aboyeji gehören dem Beirat von Alerzo auch leitende Angestellte an, die unter anderem bei KKR, Facebook, Wellington Management und Galaxy Digital tätig waren.

Christina Sass, eine der Investoren von Alerzo und Mitbegründerin von Andela, sagte: "Alerzo ist eines der seltenen sozial orientierten Unternehmen, bei dem eine eindeutige und starke soziale Mission mit der finanziellen Leistung des Unternehmens einhergeht."

Im September erweiterte Alerzo seine Aktivitäten auf den Mittleren Gürtel und die nördlichen Regionen Nigerias und ist nun in Abuja und Kano tätig. Das Unternehmen plant, bis Ende nächsten Jahres den größten Teil Nigerias zu erschließen.

Über Alerzo

Alerzo, mit Hauptsitz in Singapur und Ibadan, Nigeria, ist eine All-in-One-Technologie- und Dienstleistungsplattform, die die Betriebsweise von informellen Einzelhandelsgeschäften in Nigeria verändert. Mit Alerzo können Einzelhändler Waren bestellen und schnell liefern lassen, bargeldlose Zahlungen empfangen und durchführen, die Rentabilität ihrer Geschäfte besser verfolgen und eine Reihe digitaler Dienstleistungen wie den Kauf von Airtime, die Bezahlung von Rechnungen und Peer-to-Peer-Überweisungen anbieten. Besuchen Sie uns unter www.alerzo.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn. Erfahren Sie mehr über Alerzo auf: IR@alerzo.com.

