DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 7. Oktober

=== *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe August saisonbereinigt PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm 08:00 DE/Destatis, Öffentlicher Gesamthaushalt 1H *** 09:00 CH/Währungsreserven September PROGNOSE: k.A. zuvor: 942,879 Mrd CHF 09:30 DE/Deutsche Energie-Agentur (dena), PK zu Leitstudie "Aufbruch Klimaneutralität", Berlin 10:30 EU/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an einer Podiumsdiskussion beim European Sustainable Investment Summit *** 11:00 DE/SPD, Grüne und FDP, Erstes Sondierungsgespräch für mögliche Regierungskoalition, Berlin 11:00 IT/Bundeskanzlerin Merkel, Privataudienz bei Papst Franziskus und 13:30 Treffen mit Italiens Ministerpräsidenten Draghi, Rom *** 13:00 SE/Bekanntgabe Nobelpreis für Literatur, Stockholm 13:00 CH/Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Konferenz "Regulating Big Tech" (per Livestream) u.a. mit Keynote von PBoC-Gouverneur Yi (13:00) sowie Panel-Teilnahme der EZB-Ratsmitglieder Knot und Villeroy de Galhau (13:20) *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 9. September *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 345.000 zuvor: 362.000 *** 15:00 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede (virtuell) bei der Veranstaltung "Inflation: Drivers and Dynamics Conference" von EZB und Federal Reserve Bank of Cleveland 15:00 EU/EZB-Direktor Lane, Rede beim Webinar der Central Bank of Ireland zu "The Importance of Data: Statistics During the Pandemic and Beyond" - Börsenfeiertag China ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

