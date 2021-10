Der Facebook-Ausfall kostet den Konzern satte sechs Milliarden US-Dollar. Doch dem entgegen steht eine Gesellschaft, die weniger abgelenkt und produktiver war - so Zeitmanagement-Experte Martin Geiger. Für Facebook Inc. gilt der sechsstündige Ausfall aller Dienste am Montagabend als finanzielles Fiasko. Facebook-Gründer und Konzernchef Marc Zuckerberg habe dadurch in wenigen Stunden rund sechs Milliarden US-Dollar verloren, schreibt das Finanzportal Bloomberg. Doch während der Total-Ausfall die Online-Netzwerke Facebook, Instagram und Whatsapp in die Knie zwang und den Konzern in Aufruhr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...