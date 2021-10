Wasserstoffaktien gehören in jedes Portfolio. So lautet die Kurzform der Geschichte, die seit Monaten rauf und runter erzählt wird. Dementsprechend müsste man jetzt entspannt zugreifen können. Denn die Preise vieler Wasserstoffaktien sind dieses Jahr deutlich niedriger als noch in 2020. Der Wasserstoff-ETF VanEck Vectors Hydrogen Economy UCITS (WKN: A2QMWR) verbilligte sich in den vergangenen 6 Monaten um satte 25 % (Stand: 06.10.2021). Das könnte also der perfekte Einstieg für langfristige Investoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...