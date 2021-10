Nachdem der Holzpreis extrem nach oben gegangen war, wirkte sich dies lähmend auf die Baukonjunktur aus Der Holzpreis hat sich wieder von seinem sehr hohen Preisen entfernt und befindet sich wieder auf einem vernünftigen Niveau, gut für die Baubranche. Kosteten Anfang Mai 1.000 Fuß Holz (die in USA gängige Mengenbezeichnung) noch 1.686 US-Dollar, so müssen nun nur noch zirka 876 US-Dollar berappt werden. Auch andere Baumaterialien wurden günstiger. So erholten sich in den USA die Baubeginne um 3,9 ...

