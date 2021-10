Der Bitcoin-Future übersteigt seit letzter Woche sämtliche Annahmen einer Rallyephase und konnte sich just auf frische Mehrmonatshochs hieven. Die zweite große Kaufwelle seit Sommer läuft dabei äußerst dynamisch ab. In der abgelaufenen Handelswoche wurde am 1. Oktober 2021: "Bitcoin-Future: Ausbruchsversuch?!" beim Bitcoin-Future auf einen bevorstehenden Ausbruch aus einem zwischengeschalteten Abwärtstrend um den EMA 200 hingewiesen, dieses Kunststückchen ist mehr als gelungen und brachte frische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...