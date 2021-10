Die Aktie des Ratenzahlungsspezialisten Affirm ist am Mittwoch um mehr als 20 Prozent nach oben geschossen - und zwar bereits zum dritten Mal seit Ende August. Grund für den Kurssprung ist eine weitere, wichtige Partnerschaft mit einem US-Einzelhandelsriesen.Die Warenhauskette Target hat am Mittwoch angekündigt, dass Kunden ihre Einkäufe ab 100 Dollar Warenwert künftig mit dem "Buy now, pay later"-Feature (BNPL) von Affirm bezahlen können. Das Fintech hat einen entsprechenden Blogeintrag von Target ...

