BMW mit guten Zahlen - und sehr guten Seitwärtsrenditen!

BMW hat am Donnerstag die Jahresprognosen für das Segment Automobile angehoben: So soll die EBIT-Marge zwischen 9,5 und 10,5 Prozent liegen (vormals 7 bis 9). Darüber freuen sich Analysten und Anleger gleichermaßen: Drei Analysten bewerten die Aktie (DE0005190003) aktuell als neutral, vier als positiv, ihre 12 Monats-Kursziele reichen von 93 bis 125 Euro. Mit dem richtigen Zertifikat lassen sich ähnlich attraktive Renditen bereits bei einer Seitwärtsbewegung der Aktie erwirtschaften.

Discount-Strategie mit 9 Prozent Puffer (März 2022)

Das Discount-Zertifikat von Morgan Stanley mit der ISIN DE000MA68Z53 bringt bei einem Kaufpreis von 75,39 Euro eine maximale Rendite von 4,61Euro oder 13 Prozent p.a., wenn die BMW-Aktie am Bewertungstag 18.3.22 auf oder über dem Cap von 80 Euro schließt. Sicherheitspuffer 9,1 Prozent.

Bonus-Strategie mit 16 Prozent Puffer (März 2022)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der BNP Paribas (ISIN DE000PF8N5H2) ist mit einem Bonusbetrag und Cap von 92 Euro ausgestattet. Sofern die Barriere bei 70 Euro (Puffer 16 Prozent) bis zum Bewertungstag (18.3.22) niemals berührt oder unterschritten wird, erhalten Anleger den Bonus- und Höchstbetrag. Beim Kaufpreis von 84 Euro liegt der maximale Gewinn bei 8 Euro, was einer Rendite 20,5 Prozent p.a. entspricht. Das Aufgeld ist mit 1,2 Prozent moderat.

Einkommensstrategie mit 30 Prozent Puffer (längstens Oktober 2024)

Die Express Aktienanleihe Protect der HVB (ISIN DE000HVB5VS0) einen festen Kupon von 5,2 Prozent p.a. Die Tilgungsschwelle und die Barriere werden bei 100 bzw. 70 Prozent des Schlusskurses vom 15.10.21 festgelegt. Sollte die Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage (erstmals am 21.10.22) auf oder über der Tilgungsschwelle schließen, dann wird das Zertifikat vorzeitig zurückgezahlt. Kommt es zu keiner vorzeitigen Fälligkeit, wird am finalen Bewertungstag 14.10.24 die Barriere betrachtet: Sofern sie nicht unterschritten wird, erhalten Anleger den Nominalbetrag zurück; andernfalls erhalten sie eine Aktienlieferung (Bezugsverhältnis = 1.000 Euro / Tilgungsschwelle).

ZertifikateReport-Fazit: Attraktive Renditen und komfortable Puffer schon bei kurzen Laufzeiten - die Volatilität in der Automobilbranche macht es möglich. Die Zertifikate sind eine defensive Alternative zum Direktinvestment in die BMW-Aktie und eignen sich grundsätzlich für alle Anleger, die von einem Seitwärtstrend ausgehen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BMW-Aktien oder von Anlageprodukten auf BMW-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de