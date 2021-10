DJ Ifo Institut: Produktionserwartungen der Industrie gestiegen

MÜNCHEN (Dow Jones)--Die Produktionserwartungen der deutschen Industrie sind im September nach Umfragen des Ifo Instituts für Wirtschaftsforschung gestiegen. Der Wert erreichte demnach im September 29 Punkte nach 27 im August. "Die weiterhin guten Produktionsaussichten lassen sich auch auf Nachholeffekte wegen der Corona-Pandemie zurückführen", sagte Klaus Wohlrabe, der Leiter der Ifo-Umfragen. "Die Auftragsbücher sind weiterhin voll, nur die Materialengpässe bereiten im Moment Probleme und dämpfen die Produktionspläne etwas."

Die Produktionsaussichten in den zentralen Branchen wie der Elektroindustrie, dem Maschinenbau, der Automobilbranche und in der Chemischen Industrie seien weiterhin hervorragend. In der Bekleidungsindustrie stiegen die Erwartungen auf 41 Punkte und damit auf den höchsten jemals gemessenen Wert. Auch in der Nahrungsindustrie und im Holzgewerbe wollten deutlich mehr Unternehmen ihre Produktion ausweiten. Die Hersteller von Leder, Lederwaren und Schuhen planten hingegen, ihre Produktion zurückzufahren. Der Indikator fiel auf minus 14 Punkte nach plus 1 zuvor.

