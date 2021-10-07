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WKN: A2P4A6 ISIN: AU0000086530 Ticker-Symbol: C9CB 
Frankfurt
07.10.21
08:03 Uhr
0,334 Euro
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Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
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