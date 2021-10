DJ PTA-DD: CA Immobilien Anlagen AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Wien (pta006/07.10.2021/08:30) - Mitteilung

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name SOF-11 Klimt CAI S.à r.l. 2 Grund der Meldung In enger Beziehung zu Personen die a) Position/Status Führungsaufgaben wahrnehmen (Jeffrey Dishner und Laura Rubin, Mitglieder des Aufsichtsrates) b) Erstmeldung Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für 3 Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name CA Immobilien Anlagen AG b) LEI 5299003ICAPV07J0R180 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Inhaberaktie Kennung AT0000641352 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 36,425 150 36,400 602 36,350 1.592 36,325 3 36,300 268 36,275 410 36,250 3.178 36,200 3 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 36,298 6.206 e) Datum des Geschäfts 01.10.2021 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes 5 Zu veröffentlichende Erläuterung Ort des Geschäfts: AQEU AQUIS EXCHANGE EUROPE BEUP CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL) CEUD CBOE EUROPE - DXE DARK ORDER BOOK (NL) CEUX CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL) TQEX TURQUOISE EUROPE WBAH WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL (OFFICIAL MARKET)

(Ende)

Aussender: CA Immobilien Anlagen AG Adresse: Mechelgasse 1, 1030 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Claudia Höbart Tel.: +43 (0)1532 5907-502 E-Mail: claudia.hoebart@caimmo.com Website: www.caimmo.com

ISIN(s): AT0000641352 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

October 07, 2021 02:30 ET (06:30 GMT)