Beginn der Trendwende oder Strohfeuer? Bei Amazon standen die Zeichen am Mittwoch an der Börse auf Erholung. Die Aktie des Big-Tech-Konzerns ging mit einem Plus von 1,3 Prozent auf 3.262,01 Dollar aus dem Handel. Das Chartbild hat sich folglich verbessert - und bei den Bullen kommt Hoffnung auf schnelle Gewinne auf.Die Amazon-Aktie hat genau auf der horizontalen Unterstützung im Bereich 3.170 Dollar aufgesetzt und etwas nach oben gedreht. Hält das positive Sentiment an, könnte sich der Kursverlauf ...

