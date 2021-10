Positive Vorgaben von den US-Börsen und aus Asien treiben am Donnerstag den DAX über die tags zuvor gerissene 15.000-Punkte-Marke. Im frühen Handel notiert der deutsche Leitindex aktuell bei 15.169 Zählern rund 200 Punkte höher. Ausgelöst wird der Anstieg durch eine anstehende Einigung der US-Politik im schwelenden Haushaltsstreit um die Schuldenobergrenze. Hinzu kommen Aussagen Russlands, die Gasexporte deutlich ausweiten zu wollen, was den haussierenden Ölpreis zuletzt dämpfte und so zum Stimmungsumschwung ...

