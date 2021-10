Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zwar sind die Energiepreise gestern zum Teil deutlich gesunken, dennoch sind die Niveaus hoch und Inflation bleibt am Rentenmarkt das Thema Nummer eins, berichten die Analysten der Helaba.Die Inflationserwartungen würden ebenso wie die Renditen steigen. Zehnjährige Bundesanleihen würden inzwischen wieder oberhalb der -0,20%-Marke rentieren und auch im kurzen Laufzeitbereich gehe es im Trend bergauf, wenngleich es zuletzt zu einer deutlichen Kurvenversteilung gekommen sei. Der Spread zwischen 10- und 2-jährigen Bundrenditen liege mit über 50 Basispunkten auf dem höchsten Niveau seit Mitte Mai dieses Jahres. Immerhin hätten gestern die deutlichen Verluste an den Aktienmärkten und die anfänglich erhöhte Risikoaversion dazu geführt, dass die Abschläge an den Rentenmärkten hätten eingegrenzt werden können. ...

