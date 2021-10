Der Euro hat am Donnerstag in der Früh zum US-Dollar moderat zugelegt. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,1560 Dollar nach 1,1551 Dollar am Vorabend.Schwache Auftragszahlen in Deutschland und Äußerungen vonseiten der EZB, wonach es Anzeichen für eine Abkühlung der konjunkturellen Dynamik gebe, haben den Euro am Vortag zusammen mit einer nachlassenden Risikobereitschaft geschwächt, schreiben ...

