Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag mit klaren Zuwächsen in die Sitzung starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte rund eine halbe Stunde vor Handelsstart um 1,2 Prozent höher. Die klaren Schwankungen an den Aktienmärkten sollten sich damit fortsetzten. Zur Wochenmitte hatte der ATX 1,6 Prozent an Wert eingebüßt, nach einem klaren Zuwachs von 2,2 Prozent am Dienstag. Auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...