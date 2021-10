Karoline Mielken ist seit Anfang Oktober neben Michael Scheerer und Martin Ziems zusätzliche Geschäftsführerin bei der Tochtergesellschaft der Bayerischen, Nettowelt GmbH & Co. KG. Sie betreut schwerpunktmäßig die Bereiche Marketing, Social Media und Onlineauftritte. Die Nettowelt GmbH & Co. KG mit Sitz in Goslar hat seit 01.10.2021 eine neue Geschäftsführerin: Karoline Mielken erweitert das Geschäftsführer-Duo, das bisher aus Michael Scheerer und Martin Ziems bestand. Während Mielken den Schwerpunkt ...

