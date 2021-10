Luxemburg, 07. Oktober 2021 - Die Aktienmärkte haben in den vergangenen Tagen massiv nachgegeben, eine Korrektur ist eingeläutet. "Nach den Höhenflügen der vergangenen Monate ist das durchaus gesund und eröffnet danach neue Performance-Chancen", sagt Carsten Gerlinger, Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM. "Die stark steigenden Energiepreise könnten allerdings zu einer dauerhafteren Eintrübung führen." So vervierfachte sich der Gaspreis in diesem Jahr. Dies wiederum führte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...