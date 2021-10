Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag befestigt aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX legte bis 9.15 Uhr um 0,36 Prozent auf 3.700,66 Punkte zu. Die Schwankungen am heimischen Aktienmarkt mit täglichen verschiedenen Vorzeichen gehen damit weiter. Zur Wochenmitte hatte der ATX 1,7 Prozent an Wert eingebüßt, nach einem klaren Plus von 2,2 Prozent am Dienstag. Auch an den europäischen ...

