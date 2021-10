DJ Shell sieht im 3Q bessere Entwicklung als im Vorjahr

Von Sabela Ojea

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Öl- und Gaskonzern Royal Dutch Shell rechnet für das dritte Quartal mit einer besseren Entwicklung als im Vorjahr. Allerdings sollten die Schäden aus dem Hurrikan Ida den Gewinn um 400 Millionen US-Dollar geschmälert haben.

In einem Zwischenbericht im Vorfeld der in diesem Monat anstehenden Quartalsergebnisse erklärte Royal Dutch Shell, dass die Produktion im dritten Quartal voraussichtlich zwischen 890.000 und 950.000 Barrel Öläquivalent täglich liegen sollte. Den Absatz an Ölprodukten schätzt der Konzern auf 4,3 bis 5,4 Millionen Barrel am Tag.

October 07, 2021 03:23 ET (07:23 GMT)

