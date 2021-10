Köln (ots) -Darf man einen Kardinal zur Zielscheibe eines satirischen Songs machen? "Aber, Ja,", sagt der Kölner Musikproduzent und ehemalige Co-Moderator des legendären "WWF-Clubs", Jürgen Triebel, und verweist auf die katastrophale Missbrauchs-Aufklärung sowie die offenkundigen Pflichtverletzungen gegenüber Missbrauchsopfern in der katholischen Kirche. Dieser Skandal schreit, so Triebel, "im wahrsten Sinne des Wortes zum Himmel". Und mittendrin der Kölner Erzbischof.Der Unmut über das Verhalten des Kölner Kardinals kocht auch nach dessen angekündigter "Auszeit" weiter. Jetzt hat die Kölner Band "Die WOLKENKRATZER feat. Horst Neumann" mit ihrem Klare-Kante-Song "Dä Kardinal Sank Pattäx" der musikalischen Zurückhaltung in der Domstadt ein Ende bereitet. Ihr Song, "op Kölsch" gesungen, ist eine Abrechnung mit dem Missbrauch in der katholischen Kirche und deren vertuschenden Aufarbeitung vor Ort. Im Mittelpunkt steht der Kardinal, der ungeachtet massenhafter Kirchenaustritte und des Aufruhrs in seinem Erzbistum, weiterhin fest an seinem Stuhl kleben bleibt.Die Musik zur soeben veröffentlichten digitalen Single "Dä Kardinal Sank Pattäx" hat Jürgen Triebel geschrieben und den Text gemeinsam mit den Kölner Autoren Manfred Trendel, Monika Schweden und Horst Neumann verfasst. Triebel hat bewusst auf eine hochdeutsche Version verzichtet, weil er die "Kölsch Muttersproch" dank ihrer Klarheit für einen der "ausgeprägten, pointiertesten und bildreichsten Dialekte Deutschlands" hält, um auch mit Obrigkeiten angemessen abzurechnen."WOLKENKRATZER"-Leadsänger Horst Neumann selbst, hat viele Jahre als Ministrant an der Kölner Pfarrei St. Johannes der Evangelist gedient, danach mit großem persönlichen Engagement seinen Zivildienst im mobilen Hilfsdienst der Caritas geleistet. Inzwischen ist auch er - enttäuscht und wütend - aus der Kirche ausgetreten."Dä Kardinal Sank Pattäx" ist als digitale Single-Veröffentlichung auf dem SOUNDS like FUN-Label im Vertrieb von SEYCHELLES MUSIC erschienen und ab sofort auf allen Streaming- und Download-Plattformen abrufbar.Pressekontakt:Ska von Schöningc/o SOUNDS like FUN - Das Labelim Vertrieb von SEYCHELLES MUSIC02204/48276-0seychelles.music@vnet.dewww.seychellesmusic.comOriginal-Content von: SEYCHELLES MUSIC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159082/5039953