Mehr als neun Prozent gab die Aktie von ThyssenKrupp am Mittwoch nach. Im freundlichen Marktumfeld kann der Industriekonzern heute am Donnerstag zwar zumindest die 8-Euro-Marke zurückerobern, doch der übergeordnete Trend bei den wilden Kursbewegungen zeigt weiter nach unten. Das Vertrauen der Anleger in den Turnaround ist derzeit nicht da.Die klassischen Stahlkonzerne wie Salzgitter oder ArcelorMittal laufen seit Monaten steil nach oben. Die höheren Preise an den Rohstoffmärkten spielen den Stahlkochern ...

