MÄRKTE EUROPA/DAX mit deutlicher Erholung über 15.100 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten geht es am Donnerstag im frühen Handel deutlich nach oben. Die Erholung nach dem Sell Off am Vortag geht damit zunächst weiter. So notiert der DAX 1,1 Prozent höher bei 15.143 Punkten und erobert damit die 15.100er-Marke mit Schwung zurück. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 1,3 Prozent auf 4.064 Punkte nach oben. Etwas Entspannung kommt von den US-Anleihen. Dort hat der Renditeanstieg Halt gemacht, nachdem sie auf den höchsten Stand seit Juni geklettert waren. Aktuell legt die Rendite zehnjähriger US-Papiere wenig verändert bei 1,52 Prozent.

Positiv wird an den Märkten bewertet, dass die USA und China wieder ihre Gespräche aufnehmen wollen. US-Präsident Joe Biden und der chinesische Staatschef Xi Jinping haben inmitten der angespannten Beziehungen vereinbart, noch in diesem Jahr eine Video-Konferenz abzuhalten. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt sind unter anderem in einen Handelsstreit verstrickt.

Aber auch die Aussagen von Russlands Präsident Wladimir Putin, mehr Erdgas nach Europa zu liefern um eine Energiekrise abzuwenden, dürften sich nachhaltig positiv auswirken. In der Folge waren am Vortag die Preise am Terminmarkt für Gas eingebrochen, auch an den Öl-Märkte sorgte dies für Entspannung. So notiert Brent aktuell bei 80,49 Dollar je Barrel nach einem Hoch am Vortag bei 83,47 Dollar. An den Märkten geht derweil weiter das Schreckgespenst von der "Stagflation" um.

Plan für E-Auto-Batterien positiv für Varta

Positiv nehmen Händler bei Varta (+5,0%) die Aussagen vom ersten Kapitalmarkttag seit dem Börsengang 2017 auf. Der Batteriehersteller will sein Know-how von kleinen Batterien auf den Bau von Elektroauto-Batterien übertragen. Die Pilotproduktion von V4Drive-Zellen soll am Jahresende starten, die Massenproduktion zwei Jahre später. "Das klingt gut, aber man sollte nicht vergessen, dass erst einmal in den Aufbau von Produktionsanlagen investiert werden muss", so ein Händler: "Die Börse fürchtet sich immer ein bisschen vor Investitionen".

Für die Aktie der Adler Group geht es nach dem Ausverkauf am Vortag um weitere 6,4 Prozent nach unten. Hier hatte am Vorabend der Immobilienkonzern auf die Vorwürfe von Viceroy Research reagiert. Der Bericht des Analysehauses, hinter dem der als Shortseller tätige Investor Fraser Perring steht, enthalte Unterstellungen, die Adler "auf das Schärfste" zurückweist, so der Konzern. Für die Aktie von Corestate, die mit Günther Walcher den gleichen Großaktionär wie die Adler Group hat, geht es um 3,0 Prozent nach unten, der Wert notiert ebenfalls auf Allzeittief.

Nach der Gewinn- und Umsatzwarnung von Teamviewer, die am Vortag für einen Kurseinbruch um 25 Prozent gesorgt hatte, geht es für die Aktie nur leicht um 0,3 Prozent nach oben. Nach dem Vertrauensverlust sei die Aktie über Quartale nicht investierbar, heißt es aus dem Handel.

BMW-Aktien reagieren nicht auf die vorgelegten Absatzzahlen, sondern bewegen sich nur mit dem kräftig erholten Sektor, die Aktien legen um 1,8 Prozent zu. Die BMW Group vermeldete für das dritte Quartal einen Absatzrückgang von 12,2 Prozent, was auch auf den bekannten Chip-Mangel zurückgeht.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.063,74 +1,3% 51,09 +14,4% Stoxx-50 3.523,38 +1,2% 40,21 +13,4% DAX 15.142,56 +1,1% 169,23 +10,4% MDAX 33.446,14 +0,5% 152,95 +8,6% TecDAX 3.633,30 +0,8% 27,82 +13,1% SDAX 15.892,83 +0,1% 10,37 +7,6% FTSE 7.061,75 +0,9% 65,88 +8,3% CAC 6.564,39 +1,1% 71,27 +18,3% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,19 -0,01 +0,39 US-Zehnjahresrendite 1,52 -0,00 +0,60 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:24 Uhr Mi, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1565 +0,1% 1,1555 1,1537 -5,3% EUR/JPY 128,67 -0,1% 128,83 128,45 +2,0% EUR/CHF 1,0718 -0,0% 1,0717 1,0716 -0,9% EUR/GBP 0,8508 +0,0% 0,8504 0,8504 -4,7% USD/JPY 111,25 -0,2% 111,48 111,35 +7,7% GBP/USD 1,3588 +0,0% 1,3587 1,3564 -0,6% USD/CNH (Offshore) 6,4497 -0,1% 6,4547 6,4628 -0,8% Bitcoin BTC/USD 54.578,26 -0,9% 54.767,01 54.525,51 +87,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,16 77,43 -1,6% -1,27 +59,2% Brent/ICE 80,49 81,08 -0,7% -0,59 +58,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.766,93 1.762,78 +0,2% +4,15 -6,9% Silber (Spot) 22,73 22,63 +0,4% +0,10 -13,9% Platin (Spot) 988,23 987,08 +0,1% +1,15 -7,7% Kupfer-Future 4,19 4,15 +1,1% +0,05 +19,0% ===

October 07, 2021

