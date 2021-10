Die Heizölpreise starten in der D-A-CH-Region durchschnittlich ca. 0,7 Cent bzw. Rappen pro Liter niedriger in den Tag. Die stärksten Änderungen gab es in der Schweiz, während es in Österreich nahezu keine Bewegung in den Morgenstunden gab. Die USA und Russland deuten Maßnahmen an, welche die aktuellen Versorgungsengpässe entspannen könnten, konkrete Informationen gibt es allerdings noch nicht. Der ...

