Der Windanlagenbauer (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq-Symbol: NRDXF) musste in den letzten Börsensitzungen deutliche Kursabschläge hinnehmen. Aus Sicht der Charttechnik hatten wir hier 9 (!) rote Kerzen in Folge mit täglich neuen Tiefständen. Am heutigen Donnerstag klettert der Kurs jedoch über das Vortageshoch bei 13,30 Euro, per se ein Kaufsignal, welches wir zur Eröffnung einer Longposition nutzen möchten. Den Trade sichern wir mit einem StopLoss knapp unter dem gestrigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...