Der Anstieg der Großhandelspreise hat sich in Österreich noch weiter beschleunigt. Im September lagen sie um 13,5 Prozent über dem gleichen Vorjahresmonat. Das ist das stärkste Plus seit dem Jahr 1974, erklärte die Statistik Austria am Donnerstag. Im August hatte die Jahresveränderungsrate 12,0 Prozent betragen. Gegenüber dem Vormonat August legte der Großhandelspreisindex um 0,8 Prozent zu. Von Juli ...

