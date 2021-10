DJ Horváth ab April 2022 mit neuem CEO und zwei neuen Vorstandsmitgliedern - Neues Führungsteam übernimmt zum 1.4.2022 die Verantwortung

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Stuttgart (pts016/07.10.2021/10:00) - Ab dem 1. April 2022 wird die international tätige Unternehmensberatung Horváth ihre Führungsspitze neu formieren. Zwei bestehende und zwei neue Vorstandsmitglieder werden den Wachstumskurs des mittlerweile 1.000 Mitarbeiter großen Unternehmens weiter vorantreiben. Helmut Ahr wird als langjähriges Vorstandsmitglied das Amt des CEO von Dr. Michael Kieninger übernehmen, der zum neuen Geschäftsjahr aus dem Vorstand ausscheidet. Auch Dr. Uwe Michel wird den Vorstand verlassen. Er wird sich wieder verstärkt im operativen Geschäft bei Horváth einbringen. Altfrid Neugebauer wird weiterhin dem Vorstand angehören. Neu in das Gremium berufen wurden zwei langjährige Partner: Axel Borcherding sowie Stefan Hiendlmeier.

"Helmut Ahr ist seit über 20 Jahren eine erfahrene Führungspersönlichkeit in unserem Hause und zeichnet sich durch eine klare Vision, umfassende Expertise und Umsetzungsstärke aus", sagt Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Bernd Gaiser. Ahr wurde im Jahr 2012 in den Vorstand der Horváth AG berufen. "Ich bin überzeugt, dass er das Unternehmen als künftiger CEO mit seiner Persönlichkeit und seiner Erfahrung rund um Unternehmenstransformationen und -steuerung gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen und den Partnern auf die nächste Stufe heben wird", so Gaiser weiter.

Der derzeitige Vorstandssprecher Dr. Michael Kieninger hatte den Aufsichtsrat bereits frühzeitig informiert, dass er nach 10 Jahren als CEO und insgesamt 18 Jahren im Vorstand von Horváth nicht für eine weitere Vorstandsperiode zur Verfügung steht. Zusammen mit Dr. Uwe Michel, der wieder Verantwortung im operativen Geschäft von Horváth übernehmen wird, verlassen damit zwei langjährige Vorstände das Gremium. "Wir bedauern sehr, dass Michael Kieninger und Uwe Michel aus dem Vorstand ausscheiden - respektieren diese Entscheidung aber natürlich und bedanken uns für die wertvolle Arbeit", sagt Gaiser. "Horváth ist in den zehn Jahren der Vorstandstätigkeit von Michael Kieninger und Uwe Michel von rund 400 auf mehr als 1.000 Mitarbeitende mit zwölf Standorten in acht Ländern gewachsen - das spricht für sich. Die Corona-Krise wurde zudem außerordentlich gut bewältigt und die Zeichen stehen weiterhin auf Wachstum."

Weiterentwicklung auf starken Wurzeln

Als neuer CEO wird Helmut Ahr die Beratungsfelder Controlling & Finance sowie Transformation verantworten und die Profilierung von Horváth als führende Managementberatung für Unternehmenssteuerung und Transformation weiter ausbauen. "Wir sind mit unserer weiterentwickelten Strategie hervorragend aufgestellt, um unsere Kunden in Zeiten großer Veränderungen international bei ihrer Transformation und Ausrichtung auf die Zukunft umfassend zu unterstützen. Unser klares Ziel ist es, auch in den nächsten Jahren überdurchschnittlich zu wachsen", erklärt Ahr. Altfrid Neugebauer wird die Rolle des CFO von Uwe Michel übernehmen und die Branchen der fertigenden Industrie bei Horváth verantworten.

Mit Axel Borcherding und Stefan Hiendlmeier werden zwei langjährige Partner den künftigen Vorstand zudem mit neuen Impulsen bereichern. Schwerpunkt von Axel Borcherding, aktuell CEO von Horváth USA und bislang mitverantwortlich für den Bereich Chemicals & Life Science, wird der weitere Ausbau des internationalen Geschäfts sein. Stefan Hiendlmeier, Experte für Versicherungen und Financial Advisors, wird den gesamten Bereich der Prozess- und Service-Industrien weiterentwickeln sowie das Personalressort verantworten.

"Axel Borcherding und Stefan Hiendlmeier haben in den vergangenen Jahren großartige Arbeit geleistet und bringen künftig wertvolle neue Impulse in die Führungsspitze ein. Der neue Vorstand aus dem Kreis der Partner wird zusammen mit dem gesamten Team den Erfolgskurs des Unternehmens fortsetzen", resümiert Gaiser.

Über Horváth Horváth ist eine international tätige, unabhängige Managementberatung mit mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Ungarn, Rumänien, den USA, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wir stehen für ein ausgeprägtes Branchenverständnis sowie höchste fachliche Expertise in sämtlichen Unternehmensfunktionen - mit Fokus auf Performance Management und Transformation. Für unsere international agierenden Kunden führen wir weltweit Projekte durch. Dabei stellen wir auch durch die Zusammenarbeit mit unseren Partnern innerhalb der Beratungsallianz "Cordence Worldwide" die genaue Kenntnis und Berücksichtigung der jeweiligen lokalen Gegebenheiten sicher.

Unsere Spezialisten unterstützen Unternehmen und Führungskräfte mit umfassender Kompetenz in Geschäftsmodellen, Organisationsstrukturen, Prozessen und Systemen dabei, ihre Organisationen erfolgreich auf die Zukunft auszurichten. Mit Leidenschaft und Umsetzungsstärke verhelfen wir Veränderungen zum Erfolg, für das Gesamtunternehmen, für einzelne Unternehmensbereiche oder für Funktionen wie Vertrieb, Operations, Einkauf, Controlling & Finanzen, HR und IT. Horváth steht für Projektergebnisse, die nachhaltigen Nutzen und Wert schaffen. Deshalb begleiten unsere Beraterinnen und Berater ihre Kunden von der betriebswirtschaftlichen Konzeption über die Verankerung in Prozessen und Systemen bis zum Change Management und Training von Führungskräften und Mitarbeitern.

(Ende)

Aussender: Horváth AG Ansprechpartner: Selin Selter Tel.: +49 711 66919 3312 E-Mail: presse@horvath-partners.com Website: www.horvath-partners.com

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20211007016 ]

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2021 04:01 ET (08:01 GMT)