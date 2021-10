Die Aktie von Moderna fällt derzeit wie ein Stein. Zunächst sorgte in der vergangenen Woche die Nachricht von Merck & Co, dass das Corona-Mittel Molnupiravir erstklassige abschließende Studiendaten erzielt hat, für fallende Kurse im gesamten Impfstoffsektor. Nun haben auch noch Schweden und Dänemark den Einsatz des Moderna-Impfstoffs mRNA-1273 für jüngere Menschen ausgesetzt. Wie sollte man als Anleger nun handeln und was ist von Moderna in Zukunft noch zu erwarten?

