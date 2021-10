Heiß diskutiert werden in der Finanzszene normalerweise eher die Aktien mit besonders auffälligen Kursbewegungen nach oben oder unten. Nicht minder interessant ist nach Auffassung von boersengefluester.de aber das aktuelle Chartbild von Takkt. Seit mittlerweile gut vier Monaten klebt der Anteilschein des Versandhändlers von Geschäftsausstattungen - vom Hubwagen bis zum Bürostuhl - nämlich konsequent bei knapp ... The post Takkt: Auffällig unauffällig appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...