DJ PTA-News: CO.DON AG: CO.DON AG: Zulassung der neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung, Lock-up-Vereinbarung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Teltow (pta019/07.10.2021/10:41) - Leipzig / Teltow, 07. Oktober 2021 - Am 05. Oktober 2021 wurde die im September 2021 durchgeführten Kapitalerhöhung der CO.DON AG (ISIN DE000A3E5C08 / ISIN DE000A3E5C16) ins Handelsregister eingetragen.

Von den ausgegebenen 4.858.792 neuen Aktien erfolgt im Rahmen der Börsenzulassung voraussichtlich Mitte Oktober 2021 eine Teilzulassung von 3.751.525 Aktien (ISIN DE000A3E5C08). 1.107.267 Aktien, die von der Bauerfeind Beteiligungsgesellschaft mbH gezeichnet wurden (ISIN DE000A3E5C16), unterliegen einer Lock-up-Vereinbarung, durch die die Veräußerung der Aktien für einen Zeitraum von 12 Monaten ab der erstmaligen Notierungsaufnahme der neuen Aktien im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse ausgeschlossen ist. Hinsichtlich dieser 1.107.267 Aktien erfolgt während des Lock-up keine Börsenzulassung.

Die CO.DON AG entwickelt, produziert und vertreibt körpereigene Zelltherapien zur minimalinvasiven Reparatur von Knorpeldefekten. Das angebotene Arzneimittel ist ein Zelltherapieprodukt zur minimalinvasiven Behandlung von Knorpelschäden am Kniegelenk mit ausschließlich körpereigenen Knorpelzellen. Die von CO.DON angebotene Methode wird in Deutschland derzeit in über 200 Kliniken angewandt und wurde bereits bei über 16.000 Patienten eingesetzt. Im Juli 2017 erhielt CO.DON die EU-weite Zulassung für dieses Arzneimittel, im März 2019 die Zulassung für die Schweiz. Am Standort Leipzig errichtete CO.DON eine der größten Anlagen für die Produktion von humanen Zellen im industriellen Maßstab für Eigen- und Auftragsproduktion. Die Aktien der CO.DON AG sind an der Frankfurter Börse notiert (ISIN: DE000A3E5C08 / ISIN: DE000A3E5C16). Vorstände der Gesellschaft: Tilmann Bur, Dr. Achim Simons.

Weitere Informationen finden Sie unter www.codon.de.

Kontakt Matthias Meißner Director Corporate Communications Investor Relations / Public Relations T: +49 (0)341 99190 330 F: +49 (0)341 99190 309 E: ir@codon.de

(Ende)

Aussender: CO.DON AG Adresse: Warthestraße 21, 14513 Teltow Land: Deutschland Ansprechpartner: Matthias Meißner, M.A. Tel.: +49 341 99190330 E-Mail: ir@codon.de Website: www.codon.de

ISIN(s): DE000A3E5C08 (Aktie), DE000A3E5C16 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1633596060852 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2021 04:41 ET (08:41 GMT)