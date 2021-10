Ich gebe hier mal wieder einen Einblick in die Heibel-Ticker PLUS Updates. Normalerweise sind die Inhalte HT+ Lesern vorbehalten. Aber damit sich auch "externe" Leser einen Eindruck zu den PLUS Inhalten machen können, heute wieder ein Update als Einblick: Freitag 1. Oktober um 16:31 Uhr "In den USA hat Merck heute eine Pille vorgestellt, mit der man Corona behandeln kann. Die zwischenzeitlichen Testergebnisse seien so vielversprechend, dass man es nicht mehr verantworten könne, Testpersonen mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...