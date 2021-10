Finanzierungsrunde beendet: FinMarie: 1,4 Mio. € für den Ausbau ihrer digitalen Finanzplattform für Frauen

Erste Finanzierungsrunde abgeschlossen: Der High-Tech Gründerfonds und die wallstreet:online AG beteiligen sich an FinMarie. Der Mittelzufluss von 1,4 Mio. € soll zum Ausbau der digitalen Finanzplattform genutzt werden.

Berlin, 07. Oktober 2021 - Das in Berlin ansässige Finanz-Startup FinMarie hat eine Frühphasenfinanzierung in Höhe von 1,4 Millionen Euro erhalten. In dieser ersten Finanzierungsrunde beteiligen sich der Early-Stage-Investor High-Tech Gründerfonds (HTGF) und die Berliner wallstreet:online AG.

"Unsere Mission ist es, Frauen finanziell unabhängiger zu machen und ihnen den Zugang zum Finanzmarkt zu erleichtern. Denn nach wie vor kümmern sich viel zu wenige Frauen aktiv um ihren Vermögensaufbau und laufen damit Gefahr, später in die Altersarmut abzurutschen. Wir freuen uns sehr, mit HTGF und wallstreet:online zwei sehr starke und kompetente Partner an unserer Seite zu haben, um unser Angebot in den kommenden Monaten deutlich auszubauen und noch mehr Frauen zu erreichen", sagt Karolina Decker, Mitgründerin und CEO von FinMarie.

FinMarie - Pionier im Female Fintech Segment

FinMarie wurde im Jahr 2018 von Decker nach langjähriger Führungskarriere in internationalen Banken gegründet und gehört als einer der ersten speziell auf Frauen ausgerichteten Finanzanbieter dieser Art in Europa zu den Pionieren im mittlerweile stark wachsenden Female Fintech Segment.

Nachdem sich FinMarie zunächst mit persönlicher Finanzberatung für Frauen etabliert hatte und die wachsende Nachfrage allein durch Einzelcoachings nicht mehr bedienen konnte, stießen in 2021 mit Rica Klitzke und Leitha Matz zwei weitere erfahrene Mitgründerinnen hinzu. Klitzke bringt 12 Jahre Marketingerfahrung mit und hat zuletzt das Coca-Cola Markenportfolio für Deutschland verantwortet. Matz hat als Mitgründerin des Fintechs Zuper zuvor bereits eine Consumer Finanzapp entwickelt und skaliert. Gemeinsam treibt das Team nun die Transformation des Geschäftsmodells hin zu skalierbaren Angeboten voran und hat bereits verschiedene digitale Anlagelösungen lanciert. Zum Produktportfolio gehören heute neben dem klassischen Finanzcoaching verschiedene Robo Advisors, aber auch eine E-Learning Community und weitere Angebote im Bereich Finanzbildung.

Als eines der wenigen weiblichen Gründerteams konnte sich das Team nun im Pitch um Risikokapital durchsetzen. Das eingesammelte Kapital will FinMarie neben der Produktentwicklung in erster Linie in den Aufbau des Teams und gezielte Marketingmaßnahmen stecken. Der Launch der App ist für Q1/2022 geplant.

"Frauen werden als Zielgruppe insgesamt von aktuellen Finanzdienstleistern noch immer zu wenig angesprochen. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir mit FinMarie das optimale Produkt und eine zeitgemäße Consumer Brand gefunden haben, und freuen uns besonders, mit Karolina, Rica und Leitha ein extrem starkes Gründerinnenteam in diesem spannenden Wachstumssegment unterstützen zu dürfen", kommentiert Tobias Schulz, Senior Investment Manager beim High-Tech Gründerfonds.

"Eigenverantwortliches Aktiensparen ist das A und O für den kontinuierlichen Vermögensaufbau und die Altersvorsorge. Wir freuen uns sehr, FinMarie darin zu unterstützen gerade Frauen zu ermuntern und in die Lage zu versetzen, ihre Finanzen eigenständig in die Hand zu nehmen. Das Potential ist riesig," kommentiert Matthias Hach, CEO der wallstreet:online AG den Einstieg bei FinMarie.

Über FinMarie

FinMarie wurde 2018 von Karolina Decker in Berlin gegründet und wird seit 2021 mit erweitertem Gründungsteam auch von Rica Klitzke und Leitha Matz geführt. Mit der Mission Frauen finanziell unabhängiger zu machen und ihnen den Zugang zum Finanzmarkt zu erleichtern, gehört FinMarie als einer der ersten speziell auf Frauen ausgerichteten Finanzanbieter dieser Art in Europa zu den Pionieren im Female Fintech Segment. Zum Produktportfolio gehören heute neben dem klassischen Finanzcoaching verschiedene Robo Advisors, aber auch eine E-Learning Community und weitere Angebote im Bereich Finanzbildung.

Für mehr Informationen: https://finmarie.com/



Über die wallstreet:online-Gruppe:

Die wallstreet:online-Gruppe betreibt den Smartbroker - einen mehrfach ausgezeichneten Online-Broker, der als einziger Anbieter in Deutschland das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen der Neobroker verbindet. Mit mehr als 187.000 Depots, davon mehr als 142.000 beim Smartbroker (Stand 6/2021), gehört der Berliner Finanzdienstleister bereits zu den bedeutendsten Anbietern auf dem Markt. Insgesamt verwaltet das Unternehmen Vermögenswerte in Höhe von annähernd 7 Mrd. Euro (Stand 6/2021). Gleichzeitig betreibt die Gesellschaft (ISIN: DE000A2GS609) vier reichweitenstarke Börsenportale (wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de). Mit rund 376 Mio. monatlichen Seitenaufrufen (Durchschnitt 1.HJ 2021) ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und die größte Finanz-Community. In den Foren der vier Börsenportale sind mehr als 830.000 finanzaffine User registriert.

