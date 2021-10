Der Batteriehersteller Varta will in den Bau von großen Lithium-Ionen-Zellen des Typs "V4Drive" für Elektroautos einsteigen."Varta hat Erfahrung in der Produktion kleiner Lithium-Ionen-Zellen gesammelt", sagte CFO Armin Hessenberger beim Kapitalmarkttag des Unternehmens. "Dieses Know-How übertragen wir nun auf die Produktion größerer, wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Zellen."Die Varta-Rundzellen böten "hervorragende Alternativen für den Bau von batterieelektrischen Fahrzeugen im ...

